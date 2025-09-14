Nuovi esami gratuiti per infezioni sessualmente trasmesse in Lombardia

A partire dal 1° ottobre 2025, i Centri autorizzati offriranno gratuitamente nuovi esami per la diagnosi tempestiva delle infezioni sessualmente trasmesse, come clamidia, gonorrea e micoplasmi. Questi test, definiti moderni, rapidi e più precisi, consentiranno di identificare gli agenti patogeni responsabili delle infezioni. Questo approccio mira a garantire terapie più efficaci ed evitare complicazioni serie, come l’infertilità e malattie croniche.

Inoltre, la delibera estende le prestazioni gratuite per i giovani tra i 14 e i 18 anni che sono seguiti dalle Unità di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza o da strutture accreditate. Le famiglie avranno accesso a visite specialistiche, valutazioni cognitive e funzionali, test diagnostici e percorsi di riabilitazione logopedica, motoria e cognitiva.

Il consigliere regionale Claudia Carzeri ha sottolineato l’importanza di avere regole più chiare, poiché questo permette di ridurre i tempi e la burocrazia, migliorando così l’efficienza dei medici e l’esperienza dei cittadini che utilizzano i servizi. La delibera riflette l’intento della Regione Lombardia di investire nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nel supporto alle famiglie.