Nuovi concorrenti lunedì al Grande Fratello: ecco chi dovrebbero essere

Nelle scorse puntate del Grande Fratello Alfonso Signorini ha ribadito più volte che in queste settimane sarebbero entrati nuovi concorrenti, sia nip che vip. Per questo motivo il conduttore ha esortato gli interessati a continuare a mandare le candidature.

Anche sul nuovo numero del settimanale Chi Alfonso ha parlato di altri inquilini in arrivo: “Carissime e fedelissime amiche , il vostro entusiasmo per il Grande Fratello è contagioso. Sono contento che possiate trascorrere qualche ora spensierata grazie a questi ragazzi che giorno dopo giorno sono diventati dei volti sempre più familiari. La strada del GF è ancora lunga, presto entreranno altri protagonisti e con loro nuove storie da raccontare e tante emozioni da vivere. Continuate a seguirci!“.

Ieri sera Signorini ha annunciato che lunedì sera varcheranno la porta rossa altre persone: “E vi aspettiamo con la puntata di lunedì. Non potete perderla. Vi dico solo che ci saranno altri ingressi, dei nuovi concorrenti e molte altre sorprese“.

Ma chi sono i vip che potrebbero entrare lunedì? Quasi sicuramente ci sarà Giampiero Mughini, che per colpa di alcuni controlli ha dovuto posticipare la sua entrata (avrebbe dovuto partecipare al GF già da settembre). Quasi certamente vedremo anche Jane Alexander, visto che Alfonso lunedì scorso le ha chiesto di diventare una vippona e lei è sembrata entusiasta. Potrebbe esserci anche una cantante, il suo nome era stato fatto da diverse testate giornalistiche tra agosto e settembre. Davide Maggio ha parlato di una concorrente famosa “R.F”, Dagospia ha poi assicurato che sarebbe entrata Rosanna Fratello.

“A Mediaset presto ufficializzeranno il nome di una vip per il Grande Fratello. Sentiamo odore di santità. Lei è Rosanna Fratello, artista celebre anche per la canzone Sono Una Donna Non Sono Una Santa”.