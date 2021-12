Questo GF sarà il più lungo tra le edizioni Vip, con più di sei mesi di durata, per questo Alfonso Signorini ci ha avvisati dicendo che fino alla fine entreranno nuovi concorrenti. Nathaly Caldonazzo, Alessandro Basciano e Barù infatti non saranno gli ultimi vipponi di questa edizione, perché a gennaio ne entreranno altri, almeno 3. Il primo è confermatissimo ed è Kabir Bedi, del suo ingresso sapevamo già tutto da diverse settimane. La seconda non è ancora certa ed è una donna legata già al GF Vip 6 e anche ad Alex Belli, sto parlando della Pantera del Sud America, lei stessa a Signorini aveva confessato di voler entrare in gioco: “Se vorrei entrare? Ma certo che sì ovviamente“. Sul terzo ingresso sappiamo poco, visto che gli autori starebbero decidendo tra alcuni ex concorrenti dei vecchi GF Vip (fa che sia Pamela, fa che sia Pamela, fa che sia Pamela).



Nuovi concorrenti del GF Vip 6: Da Kabir Bedi a Delia Duran”.

Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha svelato che la soap Chimica Artistica: Non è un Game, non è finita e potrebbe tornare sui nostri schermi con un colpo di scena, l’ingresso di Donna Delia. Soledad quindi potrebbe trovarsi costretta condividere gli spazi h 24 con la sua nemica.

“Alex Belli ha detto che comincia la seconda stagione di questo GF Vip. Cosa intendeva con questa allusione? Secondo me… aspetta che devo trovare le parole giuste. Magari intendeva dirci, o ha mandato un segnale, o crede che potrebbe succedere qualcosa e magari succederà, forse andrà così… Nella seconda stagione del GF Vip 6 potrebbe esserci un sequel della storia di Alex Belli. Questo potrebbe essere l’arrivo di Delia Duran dentro la casa di Cinecittà. Quindi arriveranno nuovi concorrenti. Gli autori stanno valutando nuove candidature. Si valutano diversi nomi, ufficializziamo l’ingresso di Kabri Bedi a gennaio. Lui sostituisce metaforicamente Aldo Montano, un leader che possa abbracciare tutto il gruppo. Kabir è tra i preferiti di chi ha visto i provini. Ha una personalità forte e una sensibilità alta. Gli ingressi di gennaio non sono finiti qui, si continuano a fare casting anche durante le feste di Natale. Non è escluso il ritorno di persone che hanno fatto il GF Vip in passato”.

L’atmosfera in studio diventa sempre più calda con Soleil e Delia… 🔥🔥🔥#GFVIP pic.twitter.com/BgGJk7uXns — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 12, 2021