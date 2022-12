Nuovi concorrenti al GF Vip, parla Signorini: ecco quando entreranno “sorpresa d’oltreoceano”

L’arrivo di nuovi concorrenti è linfa vitale per un reality lungo come il GF Vip, serve a rianimare i vipponi e le dinamiche della casa, ma anche a tenere alta la curiosità del pubblico. Presto varcheranno la porta rossa altri tre personaggi (sembrano certe Fariba Tehrani e Milena Miconi), ma non saranno gli unici. Ieri Alfonso Signorini ospite a Casa Chi ha svelato che ‘parecchi nuovi concorrenti’ arriveranno nella casa di Cinecittà, alcuni poco prima di Natale e altri subito dopo. Quindi il primo gruppo dovrebbe entrare tra sabato 17 e lunedì 9, mentre il secondo potrebbe fare il suo ingresso lunedì 26 dicembre o il 2 gennaio.

Nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip: parla Alfonso Signorini.

“Io di solito non mollo un cecio nemmeno a pagare. Però vi confermo diversi nuovi concorrenti. Ci saranno tante sorprese assolutamente inaspettate. Ci saranno nuovi ingressi di concorrenti proprio durante le puntate pre e post natalizie e saranno anche parecchi a dire il vero. E poi ci sono tante sorprese, due strepitose che mi sono proprio coccolato giorno per giorno e divertiranno molto i nostri amici a casa. E una arriva dall’altra parte dell’oceano proprio così e in questo momento è ancora oltreoceano. Ci sono delle new entry molto interessanti”.

E chi è la sorpresa dall’altra parte dell’oceano? Che Brardofd Beck (marito di Giaele) abbia accettato di fare da guest star?

Ieri sera Alberto ha detto che “Entrano” prima di Natale”.

Si riferiva ai nuovi concorrenti.

E Patrizia dice “Non vedo l’ora che arrivi il 26”. Le scade il contratto a Santo Stefano?

Spero non pensi di lasciare eh.#Gfvip #Gfvip7 — Marco (@Ilsuperbo89) December 6, 2022

Umberto Smaila nel cast?

La scorsa estate Umberto Smaila si era detto pronto a fare il GF Vip, ma a due condizioni, partecipare con il figlio Roy ed entrare in corsa, perché non reggerebbe troppi mesi di clausura: “La cosa che mi preoccupa di più è il bagno, ce n’è uno soltanto mi hanno detto. Poi dura otto mesi, no non reggerei tutto quel tempo. Comunque accetterei volentieri, ma solo se me lo fanno fare con mio figlio Roy. Posso dirvi che abbiamo già fatto un colloquio insieme, mi piacerebbe dargli una bella occasione in televisione, prima che poi si affacci al mondo del lavoro che sceglierà“.

Foto: Endemol Shine Italy