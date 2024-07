Nuovi casi di influenza aviaria riportati in Colorado: non molla…

Recentemente, un focolaio di influenza aviaria H5N1 ha sollevato preoccupazioni significative negli Stati Uniti. Il virus, noto per la sua alta infettività e potenziale pandemico, sembra essersi diffuso da una fattoria di latte in Colorado a un vicino allevamento di pollame.

Attualmente, gli scienziati stanno lavorando alacremente per sviluppare un vaccino che possa mitigare i suoi effetti. Il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) degli Stati Uniti ha confermato quattro casi umani derivanti dall’attività commerciale di produzione di uova, mentre il quinto caso è in attesa di conferma, ma si presume positivo.

Nonostante non ci siano ancora prove sufficienti per determinare la fonte e il percorso dell’infezione nell’allevamento di pollame, si ipotizza che il virus sia passato dai bovini da latte all’allevamento di pollame. Eric Deeble, consigliere senior ad interim del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, ha dichiarato in una conferenza stampa che il sequenziamento genomico dei campioni prelevati dall’operazione di pollame conferma lo stesso tipo di genotipo di influenza aviaria altamente patogena presente nelle mandrie di bovini da latte vicine.

Questa scoperta non è sufficiente per tracciare i viaggi interspecie del virus, ma suggerisce che il virus è in grado di prosperare in una varietà di ospiti animali senza dover mutare significativamente. Questa possibilità preoccupa molto gli scienziati, poiché più specie un virus può infettare, più efficacemente può diffondersi. Negli Stati Uniti, i bovini hanno iniziato a contrarre l’influenza aviaria all’inizio di quest’anno, con il virus che si è diffuso a due esseri umani.

Il CDC ha valutato che il rischio per la popolazione generale rimane basso e non ha modificato le sue raccomandazioni. Ad esempio, il CDC non raccomanda vaccini specifici per l’H5 per i lavoratori del bestiame, dato che i sintomi osservati finora sono stati lievi e non ci sono stati cambiamenti nel corredo genetico del virus che suggeriscano un aumento del rischio per la salute umana.

Un’analisi preliminare dei geni del virus, raccolti da uno dei pazienti infetti nell’allevamento di pollame, non ha mostrato mutazioni preoccupanti. La sequenza è molto simile a due sequenze di polli infetti provenienti dalla stessa fattoria dove il lavoratore è stato probabilmente esposto.

Sebbene i sintomi negli esseri umani finora sembrino essere lievi e il recupero rapido, la preoccupazione maggiore potrebbe essere l’impatto che questo potrebbe avere sull’agricoltura. Il latte delle mucche infette dal virus non è sicuro per il consumo e verrà predisposto l’abbattimento per prevenire ulteriori diffusioni.

Questi abbattimenti sembrano mettere gli esseri umani a maggior rischio di infezione. I cinque lavoratori infetti erano tra i dipendenti incaricati di caricare gli uccelli nelle camere a gas di anidride carbonica per l’abbattimento. Le alte temperature in Colorado, che hanno raggiunto quasi i 40 °C, hanno reso difficile per i lavoratori mantenere le misure di protezione individuale, aumentando il rischio di infezione.

Un igienista industriale è stato incaricato di indagare su strategie per una migliore prevenzione della trasmissione, cercando di trovare soluzioni per proteggere meglio i lavoratori e contenere la diffusione del virus.