Nuovi Btp in arrivo per 38 miliardi

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che nel primo trimestre del prossimo anno il Tesoro procederà a nuove emissioni di titoli per almeno 38 miliardi. Il programma trimestrale di emissioni prevede l’asta di Btp short term e Btp a tre anni per 9 miliardi ciascuno, e Btp a cinque e sette anni per 10 miliardi ciascuno.

Inoltre, potranno essere offerte ulteriori tranche di titoli già in emissione sempre nel primo trimestre.

La somma delle emissioni complessive del Tesoro sarà determinata dalle scadenze dei titoli in circolazione, che al netto dei Bot saranno pari a circa 256 miliardi di euro, e dal nuovo fabbisogno del settore statale, che dovrebbe attestarsi intorno ai 125 miliardi in base alle stime preliminari coerenti con le previsioni di finanza pubblica.