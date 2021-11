Ligabue festeggia 30 anni di carriera all’Rcf Arena di Campovolo: nuovi biglietti in vendita, aumentata la capienza a oltre 103mila spettatori.

Tutti vogliono festeggiare il Liga, parafrasando una sua celebre canzone. Ligabue è pronto a celebrare i suoi 30 anni di carriera in un giorno con un mega concerto all’Rcf Arena di Campovolo, a Reggio Emilia. Un grande evento che era stato organizzato per il 2020 e che purtroppo è stato rinviato due volte a causa Covid, e che adesso è previsto per il 4 giugno 2022. Un evento straordinario che potrà essere vissuto da oltre 3mila persone in più. Sono in vendita infatti nuovi biglietti dopo l’aumento della capienza della location.

Luciano Ligabue

Ligabue: aumenta la capienza dell’Rcf Arena di Campovolo

Sempre più fan potranno partecipare agli eventi della Rcf Arena di Campovolo. La più grande location per concerti all’aperto in Italia è stata ulteriormente ampliata, dopo nuove verifiche tecniche, passando da 100mila spettatori a 103.195. Una splendida novità che permetterà a oltre 3mila persone in più di partecipare alla grande festa per i 30 anni di carriera di Ligabue, il rocker di Correggio. Sono infatti arrivati in vendita altri 3195 biglietti.

Biglietti in vendita per Ligabue

Le speranze erano pochissime, per chi ancora non si era accaparrato un tagliando per l’evento del Liga, essendo sold out da oltre un anno. Con l’ampliamento invece altri 3mila e più biglietti saranno messi online dal 4 novembre 2021 sulle piattaforme TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. I biglietti acquistati per le prime date ovviamente rimarranno validi.

Una grande notizia per il rocker di Correggio e i suoi fan. Se tutto andrà come si spera, a giugno potremo quindi assistere a uno dei più grandi concerti nella storia della musica in Italia, un mega evento che metterà al centro di tutto la musica e le straordinarie e indimenticabili canzoni dell’artista emiliano. Di seguito il post con l’annuncio: