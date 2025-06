Nuovi appuntamenti del tour di Annalisa: scopri le date!

📣 Annunciati nuovi appuntamenti del tour di Annalisa ✨

📆 16 novembre 2025 | Jesolo (Ve), Palazzo del Turismo

📆 22 novembre 2025 | Roma, Palazzo dello Sport

📆 6 dicembre 2025 | Bari, Palaflorio

🎫 Biglietti disponibili in presale esclusiva per 48 ore per i titolari di carte Visa che effettueranno l’acquisto tramite il circuito Visa, a partire da mercoledì 25 giugno alle ore 11:00!

🎫 Biglietti in vendita generale dalle ore 11.00 di venerdì 27 giugno!

Scopri i dettagli: