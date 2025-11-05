Nuove ventole NZXT Performance per un raffreddamento eccellente

NZXT, rinomato nel settore della componentistica per PC da gaming, lancia la nuova serie di ventole NZXT Performance, composta da modelli F120X, F140X, F240X, F280X e F360X. Questa linea rappresenta un significativo passo avanti nel raffreddamento premium, offrendo le ventole più potenti e tecnologicamente avanzate mai create dall’azienda.

La nuova gamma di ventole si distingue per il flusso d’aria e la pressione statica più elevati mai raggiunti dai prodotti NZXT. Felix Guerra, SVP of Product Generation & Engineering, sottolinea che queste ventole non solo eccellono nelle prestazioni di raffreddamento, ma presentano anche un design elegante e una facile installazione. Le specifiche tecniche avanzate garantiscono prestazioni efficaci e silenziose.

Ogni ventola è realizzata in polimeri a cristalli liquidi, offrendo rigidità e stabilità a velocità elevate, mentre il design aerodinamico ottimizza il flusso d’aria riducendo la turbolenza. Un innovativo sistema ibrido a levitazione magnetica e cuscinetti fluidodinamici contribuisce a ridurre l’attrito, migliorando l’efficienza generale. Inoltre, il motore trifase a 6 poli assicura un controllo della velocità più preciso e un funzionamento silenzioso con un minor consumo energetico.

Le ventole vantano anche pannelli laterali in alluminio e illuminazione RGB personalizzabile, che conferiscono un aspetto moderno. Gli angoli in gomma antivibrazione garantiscono stabilità anche alle massime velocità, mentre il controllo PWM consente regolazioni automatiche in base alla temperatura.

Disponibili nei colori nero e bianco, i prezzi delle ventole sono: F120X a € 44,99, F140X a € 46,99, F240X a € 84,99, F280X a € 89,99 e F360X a € 119,99. La disponibilità è immediata.