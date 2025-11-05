13.6 C
Roma
mercoledì – 5 Novembre 2025
Spettacolo

Nuove ventole NZXT Performance per un raffreddamento eccellente

Da stranotizie
Nuove ventole NZXT Performance per un raffreddamento eccellente

NZXT, rinomato nel settore della componentistica per PC da gaming, lancia la nuova serie di ventole NZXT Performance, composta da modelli F120X, F140X, F240X, F280X e F360X. Questa linea rappresenta un significativo passo avanti nel raffreddamento premium, offrendo le ventole più potenti e tecnologicamente avanzate mai create dall’azienda.

La nuova gamma di ventole si distingue per il flusso d’aria e la pressione statica più elevati mai raggiunti dai prodotti NZXT. Felix Guerra, SVP of Product Generation & Engineering, sottolinea che queste ventole non solo eccellono nelle prestazioni di raffreddamento, ma presentano anche un design elegante e una facile installazione. Le specifiche tecniche avanzate garantiscono prestazioni efficaci e silenziose.

Ogni ventola è realizzata in polimeri a cristalli liquidi, offrendo rigidità e stabilità a velocità elevate, mentre il design aerodinamico ottimizza il flusso d’aria riducendo la turbolenza. Un innovativo sistema ibrido a levitazione magnetica e cuscinetti fluidodinamici contribuisce a ridurre l’attrito, migliorando l’efficienza generale. Inoltre, il motore trifase a 6 poli assicura un controllo della velocità più preciso e un funzionamento silenzioso con un minor consumo energetico.

Le ventole vantano anche pannelli laterali in alluminio e illuminazione RGB personalizzabile, che conferiscono un aspetto moderno. Gli angoli in gomma antivibrazione garantiscono stabilità anche alle massime velocità, mentre il controllo PWM consente regolazioni automatiche in base alla temperatura.

Disponibili nei colori nero e bianco, i prezzi delle ventole sono: F120X a € 44,99, F140X a € 46,99, F240X a € 84,99, F280X a € 89,99 e F360X a € 119,99. La disponibilità è immediata.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Corso di Make Up Artist a Matera: Creatività e Innovazione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.