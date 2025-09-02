Nuove uscite Prime Video a settembre in Italia

Con settembre alle porte, Prime Video si prepara a sorprendere gli spettatori con una nuova serie di contenuti, che includono film e serie TV di tutti i generi. Il mese promette titoli iconici e produzioni originali, soddisfacendo sia i cinefili che gli appassionati di serie.

Iniziamo con i film: il catalogo di settembre offre diverse pellicole imperdibili. Tra i primi titoli disponibili ci sono “A Monster Calls”, “After Earth”, la commedia “Baby Mama” e il thriller “Blackhat”. Non mancano film di successo come “Burn After Reading”, “Casino” e il gastronomico “Chef”. Altri capolavori come “Children of Men” e “Crimson Peak” si affiancano a film di azione come “Death Wish” e i suoi seguiti. Un’ottima occasione per rivivere titoli intriganti come “I See You” e “Inherent Vice”, insieme a classici come “Last Tango in Paris” e “Lifeforce”. Tra le novità, i blockbuster “Morbius” e “Murder on the Orient Express”, accanto a commedie romantiche come “Rumor Has It” e “Sisters”. Per l’intrattenimento in famiglia spicca “The Boss Baby”, e per gli amanti delle saghe c’è “The Bourne”. Settembre riserva anche uscite come “A Working Man”, “Black Bag” e “Love Hurts”.

Passando alle serie TV, il mese inizia con “The Runarounds”, seguita dalla disponibilità di tutte le stagioni di “Friday Night Lights”. Il 5 settembre arriva “Dish It Out” e debutta “Holiday Crush”. Il 6 settembre sarà la volta di “Confidence Queen”, mentre il 10 settembre esordisce la miniserie thriller “The Girlfriend”. Il 17 settembre segna il ritorno della seconda stagione di “Gen V” e il 24 settembre si potrà vedere “Hotel Costiera”. Infine, dal 26 settembre saranno disponibili tutte le stagioni di “The Good Place”.