Nuove uscite musicali in Italia: album e concerti da scoprire

Giorgia ha appena annunciato il titolo e la data di uscita del suo nuovo album, suscitando grande attesa tra i fan. Nel mondo dei concerti, Emma ha ricevuto notizie emozionanti, mentre Umberto Tozzi ha deciso di posticipare il suo addio al palco.

D’altra parte, i Coma_Cose hanno annunciato la loro separazione, segnando un cambiamento nella loro carriera musicale e personale. Tuttavia, ci sono anche belle notizie: due artisti italiani sono diventati papà, amplificando la gioia nelle loro famiglie.

Per scoprire di chi si tratta, gli ascoltatori possono seguire la nuova puntata di Radio Italia Music Week, condotta da Daniela Cappelletti e curata dalla Redazione.

Il TG della musica italiana va in onda sabato alle 18.00 su Radio Italia TV, disponibile sui canali 70 e 570 del digitale terrestre, 725 di Sky e 35 di TivùSat, oltre a essere accessibile su radioitalia.it. La versione ridotta è in onda nuovamente la domenica, sempre alle 18.00. Ogni sabato alle 21.00, gli ascoltatori possono anche godersi un approfondimento su Radio Italia solomusicaitaliana. Ogni fine settimana, gli appassionati possono quindi ascoltare gli aggiornamenti su Radio Italia Music Week.