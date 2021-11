Tutte le canzoni di Natale 2021: le nuove uscite, i cofanetti regalo e tutte le informazioni sulla musica che ci accompagnerà durante le feste.

Ormai ci siamo. Passato Halloween, tutto il mondo si è già proiettato verso la prossima grande festa: il Natale. A rompere gli indugi per prima è stata Mariah Carey, da oltre 25 anni Xmas Queen grazie alla sua celeberrima All I Want for Christmas is You. La popstar non solo ha lanciato un nuovo brano natalizio, ma ha anche decretato l’inizio del periodo di festa. Non c’è però solo lei ad allietarci quest’anno. Scopriamo insieme tutte le canzoni di Natale 2021, tra nuove uscite e cofanetti speciali.

Regali di Natale

Canzoni di Natale 2021: i cofanetti in uscita

Se Mariah è la regina del Natale, il suo re negli ultimi anni è stato Michael Bublé. E proprio il crooner canadese sta per tornare sul mercato con un nuovo album. O meglio, una raccolta dei suoi maggiori successi natalizi. In arrivo in Italia dal 19 novembre Christmas Deluxe 10th Anniversary Special Edition, una nuova edizione speciale del suo celebre album di classici natalizi, con sette bonus track e due canzoni registrate negli Abbey Road Studios di Londra, con la BBC Big Band Orchestra. Di seguito la sua nuova versione di Let It Snow!:

Andando a scavare più nel classico, ma sempre in ambito crooner, possiamo optare anche per Tony Bennett. Il leggendario cantante americano, che ha da poco annunciato di dover andare in pensione a causa della sua malattia (soffre di Alzheimer), dopo aver lanciato il secondo album in collaborazione con Lady Gaga torna nei negozi con Snowfall – The Tony Bennett Christmas Album, riedizione di uno storico album del 1968.

Sulla stessa scia, come non esultare per l’arrivo di un nuovo album natalizio di Nat King Cole. Le sue versioni delle canzoni natalizie più famose di sempre ritrovano vita in A Sentimental Christmas with Nat King Cole and Friends: Cole Classics Reimagined. Un disco che vede alla produzione e all’arrangiamento grandissimi artisti come John Legend o Gloria Estefan.

Non solo classici: le altre canzoni di Natale 2021

Al di là dei tanti singoli che sono in arrivo in queste settimane, compresi quelli che vedranno collaborare Ed Sheeran ed Elton John, non mancano album natalizi e raccolte in arrivo anche in ambito rock, pop, indie e contemporanei. Torna ad esempio in una nuova edizione Happy Holidays di Billy Idol, con una canzone inedita in aggiunta.

A 40 anni dalla prima pubblicazione torna poi Yuletide Throwdown, canzone natalizia dei Blondie che verrà inserita in un nuovo Ep particolare. Arriveranno poi altri due cofanetti deluxe: A Very She & Him Christmas di Zooey Deschanel She & Him, e poi Christmas in the Islands di Shaggy, con al suo interno anche Silent Night insieme a Sting.

Ma non finisce qui. In arrivo in queste settimane anche gli album natalizi di Gary Barlow, Norah Jones, Kelly Clarkson, Billy Gibbons degli ZZ Top e tanti altri ancora.