Nuove tracce di Andrea Sempio nel caso Chiara Poggi?

Un caso di omicidio irrisolto risveglia l’interesse della cronaca. A distanza di diciotto anni dall’uccisione di Chiara Poggi a Garlasco, emergono nuove dichiarazioni di Andrea Sempio, un amico del fratello di Chiara, Marco.

Durante un’intervista a “Pomeriggio 5”, Sempio ha spiegato di essere spesso presente nella casa della famiglia Poggi, affermando che non si sorprenderebbe se fossero trovate sue tracce, come DNA o impronte, sul luogo del delitto. All’epoca dei fatti, Sempio aveva 18 anni e trascorreva il tempo con Marco, giocando ai videogiochi in villa.

Sempio ha tuttavia sollevato alcune perplessità riguardo alla naturalià delle tracce che potrebbero essere rinvenute, evidenziando che se si trattasse di DNA da contatto, ci si aspetterebbe una quantità più rilevante rispetto a quella precedentemente riportata.

In seguito a un incidente probatorio, un’équipe di genetisti incaricati dal giudice di Pavia eseguirà nuove analisi sui campioni raccolti nel 2007, per esaminare i dati grezzi del DNA. In particolare, l’impronta numero 33 rinvenuta su una parete della villetta, ritenuta appartenente a Sempio, ha suscitato interesse. I consulenti legali del presunto coinvolto hanno comunicato che, contrariamente a quanto ipotizzato, non sono state trovate tracce di sangue, ma solo segni di sudore sulla superficie.