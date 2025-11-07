Nuove terapie rimborsabili in Italia per malattie rare

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità di nove farmaci da parte del Servizio Sanitario Nazionale, comprendendo nuove molecole, biosimilari e generici, con particolare attenzione alle malattie rare e croniche.

Tra le nuove molecole, l’AIFA ha incluso Piasky (crovalimab), un anticorpo monoclonale per il trattamento dell’emoglobinuria parossistica notturna, una malattia rara del sangue. È il primo trattamento sottocutaneo disponibile in Europa per questa patologia. Il secondo farmaco, Beyonttra (acoramidis), è una piccola molecola a somministrazione orale, indicata per l’amiloidosi cardiaca da transtiretina, una malattia progressiva che provoca insufficienza cardiaca.

L’Agenzia ha inoltre approvato tre biosimilari: Izamby, Junod e Osvyrti, derivati dal denosumab, utilizzati per trattare l’osteoporosi in donne in post-menopausa e uomini ad alto rischio di fratture, nonché per la perdita ossea connessa a malattie oncologiche. Tra i generici, sono stati inclusi Glicopirronio Doc, una terapia broncodilatatrice per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), e Prosoptima e Taflofim, utilizzati per ridurre la pressione intraoculare nei pazienti con glaucoma ad angolo aperto.

Infine, l’AIFA ha approvato l’estensione dell’indicazione terapeutica per Reblozyl (luspatercept), ora rimborsabile anche per l’anemia trasfusione-dipendente associata a sindromi mielodisplastiche a rischio molto basso, basso e intermedio.