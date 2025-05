Nuove Terapie per Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa

Nuove strategie terapeutiche emergono per i pazienti affetti da morbo di Crohn e colite ulcerosa, grazie a un recente studio che ha identificato un meccanismo patogenetico mediato dal recettore TMEM219, presente sulle cellule staminali intestinali. I risultati, pubblicati nel Journal of Clinical Investigation, evidenziano che l’attivazione di TMEM219, che risulta aumentata nei pazienti, provoca la morte delle cellule target attraverso la Caspasi 8. L’inibizione di questo recettore, sia farmacologicamente che geneticamente, ha dimostrato di prevenire il danno e proteggere la mucosa intestinale in modelli animali.

Il professor Paolo Fiorina sottolinea come l’espressione di TMEM219 sia particolarmente evidente durante le fasi attive della malattia, contribuendo al deterioramento della mucosa intestinale. I ricercatori hanno osservato che bloccando questa attivazione si può stimolare la rigenerazione della mucosa deteriorata.

Questo studio rappresenta un importante passo avanti, poiché offre un nuovo target terapeutico per le malattie infiammatorie intestinali, potenziando le possibilità di trattamenti mirati per pazienti con forme severe che non rispondono ai trattamenti tradizionali. La ricerca, coordinata dal Centro di Ricerca Clinica Pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi dell’Università Statale di Milano, ha visto la collaborazione di diverse istituzioni accademiche, tra cui Harvard Medical School e l’Università di Parma, ed è stata supportata da Enthera Pharmaceuticals Srl.

Fonte: dirittoallasalute.net