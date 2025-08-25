Nuove tecnologie mediche in Sicilia: innovazione e IA

L’Asp sta per introdurre nuove apparecchiature avanzate per la diagnostica per immagini, compresa una risonanza magnetica da 1,5 Tesla per l’ospedale Ingrassia e due TAC da 128 slices, una destinata al presidio Villa delle Ginestre e l’altra alla Casa di comunità “Palermo Centro” in via Turrisi Colonna. L’investimento totale, superiore a 3 milioni, è finanziato con fondi Pnrr e comprende anche lavori di adeguamento dei locali.

Il direttore sanitario dell’Asp, Antonino Levita, ha sottolineato che questo investimento rappresenta un passo strategico per il futuro della sanità pubblica. Le nuove attrezzature miglioreranno la qualità diagnostica, ridurranno i tempi di attesa e, grazie all’Intelligenza artificiale, forniranno strumenti di lavoro estremamente efficaci e affidabili per i professionisti del settore. Le operazioni di sostituzione degli apparecchi sono già iniziati, prevedendo una riprogrammazione temporanea degli appuntamenti per mantenere inalterati i percorsi di diagnosi, assistenza e cura.

La risonanza magnetica presso l’Ingrassia è progettata per l’uso in neuroradiologia, cardiologia, senologia, addominali e vascolare 3D, grazie a software di Intelligenza artificiale e algoritmi avanzati. Ciò consente un’elaborazione più accurata delle immagini e una notevole diminuzione dei tempi di esecuzione degli esami.

Le nuove TAC offrono invece un’elaborazione diagnostica avanzata in diversi ambiti medici, garantendo maggiore precisione e rapidità, insieme a una significativa riduzione della dose di radiazioni per i pazienti. Questo intervento rafforza l’impegno dell’Asp nel fornire servizi moderni e sicuri a cittadini e operatori sanitari.