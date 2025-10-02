14.8 C
Nuove tecnologie in sanità al San Timoteo di Termoli

Nuove tecnologie in sanità al San Timoteo di Termoli

L’ospedale San Timoteo segna un importante cambiamento con l’arrivo del dottor Valerio Caracino, nuovo direttore della Chirurgia Generale. Il suo insediamento, avvenuto il 1° ottobre, avviene in un contesto di attesa dopo un periodo di difficoltà nei reparti cruciali, contribuendo così a rafforzare i servizi sanitari nel Basso Molise.

Caracino è un specialista proveniente dall’Ospedale “Santo Spirito” di Pescara, dove ha acquisito ampia esperienza nella Chirurgia d’Urgenza, con competenze specifiche negli interventi robotici e mininvasivi. La sua nomina è frutto di un concorso pubblico in cui si è classificato primo. Il direttore sanitario di San Timoteo, Pierpaolo Oriente, ha sottolineato l’importanza di avere a disposizione un professionista di tale calibro per migliorare l’offerta sanitaria, con un focus sulla chirurgia programmata ed elettiva.

In occasione dell’ingresso di Caracino, sono stati annunciati anche investimenti significativi, come una nuova colonna laparoscopica avanzata e l’avvio di un servizio di risonanza magnetica mobile. Queste innovazioni sono destinate a migliorare sia la diagnosi che la prevenzione, mentre cresce l’impegno di potenziare anche il settore anestesia e rianimazione.

Caracino si è presentato con gratitudine e ha delineato la sua visione strategica, sottolineando l’importanza della crescita dei giovani chirurghi e della collaborazione tra le diverse specialità mediche. Ha evidente interesse nel rendere la sanità pubblica più efficiente, enfatizzando che le tecnologie moderne, benché costose, possono portare a risparmi complessivi.

Il nuovo primario rappresenta quindi un elemento chiave nel rilancio dell’ospedale, promettendo di costruire un futuro basato su tecnologia avanzata, formazione e cooperazione tra le varie professioni sanitarie.

