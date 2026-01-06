Nuove tasse turistiche in Europa

Viaggiare in Europa non è mai stato economico, ma oggi il vero rischio non è tanto il prezzo del biglietto aereo, quanto le spese impreviste che si incontrano una volta arrivati a destinazione. Un bagaglio leggermente fuori misura, una multa per non aver obliterato il biglietto dei mezzi pubblici o quella voce misteriosa sul conto dell’hotel chiamata “tassa di soggiorno”.

Negli ultimi anni, queste spese extra non sono più l’eccezione. Sempre più città europee stanno introducendo nuove imposte per far fronte all’overtourism, finanziare infrastrutture e proteggere il patrimonio culturale e ambientale. In alcuni casi si paga per dormire, in altri per entrare in luoghi che fino a poco tempo fa erano gratuiti, o persino solo per mettere piede in città.

A Roma, a partire dal 1° febbraio, sarà introdotto un biglietto d’ingresso per sei siti culturali finora gratuiti, come la Fontana di Trevi, che costerà 2 euro per avvicinarsi al monumento, mentre resterà possibile ammirarlo gratuitamente a distanza. I residenti di Roma e della Città Metropolitana saranno esentati dal pagamento. Oltre alla fontana, il provvedimento riguarda anche Villa di Massenzio e diversi musei civici, per i quali il biglietto costerà 5 euro.

Edimburgo diventerà la prima città del Regno Unito a introdurre una tassa permanente sui pernottamenti, pari al 5% del costo della camera per ciascuna delle prime cinque notti. Il ricavato sarà destinato a eventi culturali e al miglioramento delle infrastrutture locali. Dopo la quinta notte, però, la tassa non sarà più applicata.

Venezia conferma il ritorno del ticket di accesso per i visitatori giornalieri, che dovranno pagare 5 euro durante alcune giornate selezionate tra aprile e luglio. L’obiettivo è scoraggiare il turismo mordi e fuggi nei periodi di massima affluenza e rendere più sostenibile la gestione della città lagunare.

A Tenerife, è stata introdotta una nuova eco-tassa per l’accesso ai sentieri più frequentati del Parco Nazionale del Teide, che varierà da 10 euro per le escursioni guidate fino a 25 euro per i percorsi individuali. Il pittoresco villaggio olandese di Zaans Schans introdurrà un ticket d’ingresso per i visitatori giornalieri, che costerà 17,50 euro a persona.

La Norvegia ha approvato una tassa pari al 3% del costo dell’alloggio, applicabile anche ai passeggeri delle navi da crociera, mentre chi viaggia in tenda o in camper ne sarà esentato. Infine, a Bucarest, i turisti che pernottano dovranno pagare una nuova tassa di 10 lei rumeni a notte, indipendentemente dal tipo di struttura.