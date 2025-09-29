21.6 C
Nuove strutture per il benessere degli animali in Italia

Nuove strutture per il benessere degli animali in Italia

Vitakraft Italia sta ampliando la sua presenza. Lunedì si è svolta l’inaugurazione del nuovo Vita Hub a Castiglione del Lago, con una grande partecipazione di pubblico. Questo edificio è progettato per rispondere alle necessità dell’azienda, seguendo la filosofia di innovazione e qualità, a favore del benessere degli animali domestici e di chi lavora nella struttura.

Nel nuovo complesso, situato accanto al cuore dell’azienda, sono stati creati spazi e servizi adatti a una realtà in continua espansione. Tre piani progettati in chiave moderna offrono ambienti all’avanguardia, riflettendo l’evoluzione dei prodotti e promuovendo anche il benessere del personale. Una delle novità principali è lo showroom, dove sono presentate le ultime esigenze per gli animali domestici. Questa categoria, sempre più diversificata, include non solo cani e gatti, ma anche furetti, ricci e altri piccoli animali.

Durante l’inaugurazione, molti ospiti e rappresentanti istituzionali, tra cui l’assessore regionale Meloni, hanno espresso apprezzamenti per il lavoro svolto. I complimenti sono andati in particolare all’amministratore delegato Claudio Sciurpa, per il suo impegno nel rendere il Vita Hub un elemento distintivo non solo per Castiglione del Lago, ma per l’intera regione.

