Nuove Squadre per Salvare Due Professori

Ad Amici 24, dopo la doppia eliminazione della quinta puntata, Lorella Cuccarini e Deborah Lettieri si sono trovate senza allievi per la fase finale del talent show. Francesca e Senza Cri sono state eliminate, lasciando Lorella e Deborah senza partecipanti. Maria De Filippi e la produzione hanno deciso di modificare il format, passando a sole due squadre, una scelta senza precedenti per il programma.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate sui social, Amici 24 si riorganizzerà in due team: uno formato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e l’altro composto da Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. La decisione di rinnovare le squadre è stata presa a poche settimane dalla finale, prevista per il 18 maggio. Le nuove registrazioni inizieranno giovedì, mentre la puntata andrà in onda sabato 26 aprile 2025.

Nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano rimangono in gara Jacopo Sol, Antonia, Daniele, Chiara e Alessia. I cantanti Nicolò e TrigNo, dopo aver superato il ballottaggio finale, fanno parte del team di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Con l’eliminazione di Senza Cri, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno ora solo il ballerino Francesco.

La riorganizzazione del programma potrebbe portare a sfide tra le due squadre ogni settimana, ma ulteriori dettagli sul funzionamento del format non sono ancora stati annunciati. La situazione attuale, con il cambio di formazione a un mese dalla finale, genera grande attesa tra i fan del talent show.