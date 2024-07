nuove speranze dalla terapia genica

La distrofia muscolare è una rara malattia genetica caratterizzata dalla progressiva degenerazione e debolezza dei muscoli scheletrici. Questa condizione, che colpisce milioni di persone in tutto il mondo, può variare notevolmente nella gravità e nei sintomi. Recentemente, una nuova terapia genica promette di offrire nuove speranze per i pazienti. Ma prima di esaminare le novità, è fondamentale comprendere la natura della distrofia muscolare, le sue cause, sintomi, diagnosi e trattamenti attuali

Cosa è la distrofia muscolare?

Distrofia muscolare: una nuova terapia genica promette di offrire nuove speranze per i pazienti

La distrofia muscolare è un termine che si riferisce a una serie di malattie ereditarie che causano debolezza e degenerazione dei muscoli.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, colpisce circa 1 su 3.500 bambini maschi a livello globale, mentre le forme meno comuni hanno prevalenze variabili. Le statistiche precise possono variare a seconda delle regioni e delle metodologie di diagnosi.

Le forme più comuni includono:

Distrofia Muscolare di Duchenne (DMD): è la forma più comune e grave, che colpisce principalmente i maschi. I sintomi iniziano solitamente tra i 2 e i 5 anni, e la progressione della malattia porta spesso alla perdita della capacità di camminare entro l’età di 12 anni e alla morte precoce;

Distrofia Muscolare di Becker (BMD): è una forma meno grave di DMD, con esordio più tardivo e progressione più lenta;

Muscolare Facio-scapolo-omerale (FSHD): colpisce i muscoli facciali, delle spalle e delle braccia e può comparire in età adulta;

La Distrofia Muscolare Congenita (CMD): si manifesta alla nascita o nei primi mesi di vita e può comportare gravi difficoltà motorie.

Cause della distrofia muscolare

Questo disturbo è causato principalmente da mutazioni genetiche che compromettono la produzione di proteine essenziali per la salute e la funzionalità dei muscoli.

Le mutazioni genetiche rappresentano una delle cause principali della distrofia muscolare. Ad esempio, nella distrofia muscolare di Duchenne e Becker, la malattia è dovuta a mutazioni nel gene DMD, che codifica per la distrofina, una proteina fondamentale per mantenere la stabilità e la funzionalità delle fibre muscolari. L’assenza o il malfunzionamento di questa proteina provoca danni significativi ai muscoli, conducendo alla loro progressiva debolezza e deterioramento.

L’ereditarietà gioca poi un ruolo fondamentale nella diffusione della condizione. Alcune forme seguono un modello di ereditarietà autosomico dominante, dove è sufficiente una singola copia del gene mutato ereditata da uno dei genitori per manifestare la malattia. Altre forme sono autosomiche recessive, il che richiede la presenza di due copie del gene mutato, una da ciascun genitore, per sviluppare i sintomi della malattia.

Sintomi e diagnosi

I sintomi variano a seconda del tipo, ma generalmente includono debolezza muscolare progressiva, che spesso inizia localizzata ai muscoli delle gambe e delle spalle. L’atrofia muscolare, ovvero la riduzione della massa muscolare, è un altro sintomo comune. Inoltre, possono manifestarsi difficoltà motorie, come problemi di coordinazione e mobilità.

La diagnosi viene effettuata tramite una combinazione di metodi. Un esame clinico è essenziale per valutare i sintomi e la storia familiare del paziente. I test genetici giocano un ruolo fondamentale nell’identificazione delle mutazioni genetiche specifiche responsabili della malattia. Infine, una biopsia muscolare permette di analizzare i tessuti muscolari per verificare la presenza di danni e modifiche strutturali.

Trattamenti attuali

Attualmente, non esiste una cura definitiva per la distrofia muscolare. Tuttavia, ci sono trattamenti disponibili che mirano a gestire i sintomi e rallentare la progressione della malattia. Le terapie fisiche e riabilitative sono fondamentali per mantenere la forza muscolare e la mobilità. Farmaci come i steroidi, ad esempio il prednisone, possono rallentare la progressione della malattia, mentre altri farmaci sono mirati a trattare complicazioni specifiche. Inoltre, il supporto respiratorio e cardiaco è spesso necessario, poiché la distrofia muscolare può compromettere la funzione dei muscoli respiratori e cardiaci. Oggi, tuttavia, una novità promettente potrebbe cambiare il panorama delle opzioni terapeutiche.

Nuove speranze con la terapia genica

Recentemente, un team di ricerca guidato dalla UW Medicine di Seattle (WA), Stati Uniti, ha sviluppato una nuova terapia genica per la distrofia muscolare, in particolare per quella di Duchenne. Il trattamento offre speranze concrete per migliorare la qualità della vita dei pazienti e potenzialmente invertire i danni muscolari.

Come funziona la nuova terapia genica

I ricercatori stanno utilizzando vettori virali adeno-associati (AAV) per consegnare frammenti della proteina distrofina direttamente ai muscoli, superando così le difficoltà precedenti legate alla grandezza del gene DMD, il più grande gene conosciuto. Anziché fornire un’unica enorme molecola, questa terapia utilizza più AAV per trasportare e assemblare la distrofina all’interno delle cellule muscolari, in modo simile a come si monta un letto una volta entrato in casa. Gli studi preclinici sui modelli murini hanno dimostrato che questo approccio non solo arresta la progressione della malattia, ma può anche invertire parte dei danni muscolari.

Prossimi passi

La terapia sarà testata su esseri umani nei prossimi due anni. I ricercatori sperano che questa nuova strategia possa ridurre gli effetti collaterali, come le risposte immunitarie dannose, grazie all’uso di dosi più basse di vettori virali.