Nuove Speranze contro il Mesotelioma: Il Farmaco BNT327

Una nuova speranza nella lotta al mesotelioma, tumore raro e aggressivo spesso associato all’esposizione all’amianto, emerge da BNT327, un farmaco sperimentale cinese. I risultati, presentati al congresso ASCO 2025 di Chicago, indicano che il trattamento combinato con la chemioterapia ha portato a riscontri positivi nel 50% dei pazienti, con una progressione della malattia di oltre 16 mesi, significativamente superiore rispetto ai trattamenti attualmente approvati.

Particolarmente promettenti sono stati i risultati per i pazienti affetti da mesotelioma peritoneale, dove il 75% ha reagito alla terapia, con tempi di progressione ancora non raggiunti al momento dell’analisi. Tuttavia, lo studio presenta limiti, essendo stato condotto su soli 31 pazienti e senza un gruppo di controllo. È necessario confermare questi dati in studi clinici più ampi.

Un altro aspetto critico riguarda gli effetti collaterali: il 94% dei pazienti ha manifestato reazioni avverse di grado severo, con particolare incidenza di neutropenia. Nonostante ciò, non si sono verificati decessi legati alla terapia, e i medici hanno descritto il profilo di sicurezza come “gestibile”.

Attualmente, BNT327 è nelle fasi iniziali di sperimentazione e la sua efficacia dovrà essere ulteriormente verificata con studi multicentrici. Questo farmaco rappresenta una delle poche innovazioni nel trattamento del mesotelioma, una malattia con scarse novità terapeutiche negli ultimi decenni, suscitando così fondati interessi per future opzioni di cura.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net