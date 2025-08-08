Nuove sfide per il Medio Oriente: la questione palestinese oggi

Le dinamiche geopolitiche presenti in Medio Oriente stanno attraversando un periodo determinante, con implicazioni significative per la questione palestinese. È fondamentale, in questa fase, che il premier israeliano Netanyahu fornisca chiarezza sulla strategia futura per la striscia di Gaza, dopo la recente intensificazione dell’occupazione da parte delle forze israeliane.

Attualmente, la Striscia di Gaza, già limitata nella sua estensione, subirà ulteriori restrizioni con la creazione di aree di sicurezza e il controllo aereo costante tramite droni. Questo contesto di violenza e repressione è stato costante nel governo israeliano, noto per la sua pratica di esecuzioni extragiudiziali, stigmatizzata dalla comunità internazionale, ma perseverante nella sua attuazione.

Netanyahu ha espresso la ferma opposizione alla creazione di uno stato palestinese, dichiarandolo una minaccia per la sicurezza di Israele. Senza l’opzione di una soluzione basata su due stati, l’alternativa potrebbe orientarsi verso un unico stato binazionale, nell’ambito del quale la popolazione ebraica e quella araba sarebbero pressoché equivalenti.

La recente risoluzione della Knesset, che richiede l’estensione della sovranità israeliana su territori della Cisgiordania, definisce chiaramente un piano di annessione in attesa di attuazione, sfruttando un processo negoziale stagnante come copertura per aumentare la presenza israeliana nei territori occupati.

In un contesto internazionale che cerca di far sentire la propria voce, la conferenza del Palazzo di Vetro ha generato la Dichiarazione di New York, sostenuta da un ampio numero di paesi, ma priva della partecipazione di Israele e Stati Uniti, i quali hanno ostacolato l’iniziativa. Per superare la crisi, la comunità internazionale ha chiesto un intervento sotto l’egida dell’Onu, ma simili sforzi hanno storicamente incontrato resistenze significative.

La risposta italiana alla situazione rimane incerta, con il governo attuale contrario a qualsiasi riconoscimento dello stato palestinese, preferendo un approccio che ad oggi non sembra contemplare il miglioramento delle condizioni per le popolazioni occupate.