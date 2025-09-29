Nuove Serie TV in Italia: I Grandi Ritorni della Stagione

La nuova stagione di serie tv su Sky, TV8 e Now promette di essere entusiasmante con una ricca selezione di novità internazionali e cult attesi. Tra le proposte ci sono titoli iconici e produzioni originali, tutte disponibili su canali dedicati come Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation.

La stagione è iniziata con “The Pitt”, un’opera che si collega spiritualmente a “E.R. – Medici in prima linea”, mentre ad ottobre arrivano nuove produzioni come “Suits LA”, spin-off californiano di un celebre legal drama. Sempre su HBO, debutterà “Task”, un crime drama con Mark Ruffalo e, per Halloween, “IT: Welcome to Derry”, prequel dei film tratti dai romanzi di Stephen King. Inoltre, il 16 ottobre arriverà “The Iris Affair – Missione ad alto rischio”, un tech thriller ambientato in Italia.

Dal 1° novembre, il canale Sky Collection offrirà le stagioni di serie cult tra cui “Friends” e “Gomorra”. Nel mese di novembre, ci aspetta anche “All Her Fault”, un mistery thriller con Sarah Snook e Dakota Fanning. Da dicembre, ritornano le avventure di “One Chicago” con le nuove stagioni di “Chicago Fire”, “Chicago Med” e “Chicago P.D.”.

Il 2026 vedrà il ritorno di attesissime serie come “Euphoria” e “House of the Dragon”. Tra i nuovi progetti, ci saranno produzioni originali come “Under Salt Marsh” e “Atomic”, oltre alla nuova serie “War”, un legal thriller con Dominic West e Sienna Miller.

Sulle produzioni italiane, in arrivo “Petra” con Paola Cortellesi e “Call My Agent – Italia” con ospiti speciali. Infine, a gennaio esordirà “Gomorra – Le Origini”, seguito da “Avvocato Ligas” con Luca Argentero e “Rosa Elettrica”, adattamento del romanzo di Giampaolo Simi.