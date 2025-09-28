Nuove serie tv di ottobre in Italia: emozioni e sorprese

L’autunno segna l’inizio di nuove avventure nel mondo delle serie TV, con le piattaforme di streaming e le reti televisive pronte a lanciare contenuti freschi e interessanti. Questo ottobre, il panorama delle nuove uscite si preannuncia ricco di emozioni e sorprese.

Ottobre rappresenta un mese florido per gli appassionati di serie. Si spazia dalle produzioni italiane che esplorano tematiche oscure, come “Il mostro di Firenze”, ai ritorni di show americani di successo, fino a reboot animati e adattamenti di franchise noti.

Il mostro di Firenze debutta su Netflix il 22 ottobre. Questa serie, di tipo limitato, si ispira a uno dei casi di cronaca nera più famosi in Italia, esaminando gli omicidi avvenuti in provincia di Firenze tra gli anni ’60 e ’80. Diretta da Stefano Sollima e co-creata da Leonardo Fasoli, promette un racconto realistico che intreccia cronaca e riflessione sul male.

Per un tuffo nel fantasy leggero, il 2 ottobre arriva Winx Club: The Magic Is Back, un reboot animato in CGI che segue Bloom mentre scopre i suoi poteri e si unisce alle Winx per combattere forze oscure.

Il 9 ottobre è la volta di Boots, una dramedy ambientata negli anni ’90 che segue le sfide di Cameron Cope, un giovane marine che affronta difficoltà legate alla sua identità.

A metà mese, gli amanti dell’azione possono aspettarsi Splinter Cell: Deathwatch, un adattamento animato dell’omonimo videogioco.

Le serie Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. tornano il 1° ottobre, mentre Netflix propone Monster: The Ed Gein Story, ispirato ai crimini di Ed Gein.

Altri titoli da non perdere includono il thriller claustrofobico The Woman in Cabin 10 e diverse nuove serie su Disney+ e Apple TV+.