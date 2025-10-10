15.4 C
Roma
venerdì – 10 Ottobre 2025
Spettacolo

Nuove serie Netflix: thriller e drammi turchi da non perdere

Da StraNotizie
Nuove serie Netflix: thriller e drammi turchi da non perdere

Arriva un weekend di ottobre e torna l’immancabile appuntamento con le novità di Netflix. Tra le tante proposte disponibili, ecco alcuni suggerimenti per scegliere cosa guardare in streaming.

Per gli amanti del thriller, è appena uscita “La donna della cabina numero 10” con Keira Knightley. Ispirata al bestseller di Ruth Ware, la storia è incentrata su una giornalista che, durante un viaggio su uno yacht di lusso per un incarico, assiste a un tragico evento: una donna viene gettata in mare. Nonostante la gravità della situazione, gli altri passeggeri non le credono. Chi era quella donna? La giornalista si ritroverà costretta a mettere in pericolo la propria vita per scoprire la verità.

Per chi preferisce le serie turche, consigliano “Old Money – Mondi opposti”. Questa serie racconta la storia di Osman, un uomo che ha raggiunto la ricchezza, e di Nihal, una donna di una famiglia benestante e astuta. La trama esplora il conflitto tra famiglie storicamente ricche e nuovi facoltosi, mescolando potere, intelligenza e una storia d’amore tra due personaggi forti.

Se i documentari sono la tua passione, “Victoria Beckham” è ideale per scoprire la vita dell’ex Spice Girl, grazie a interviste inedite e immagini di repertorio che mostrano il suo lato di professionista, madre e moglie.

Infine, per chi cerca una serie teen tra commedia e dramma, c’è “Boots”. Ambientata nel mondo del Corpo dei Marines negli anni ’90, racconta la vita di Cameron Cope, un giovane gay non dichiarato, e il suo migliore amico Ray. Insieme affrontano le sfide del campo di addestramento, facendo scoperte importanti sulla loro identità.

Articolo precedente
Apple e il design: l’eredità di Jobs nel futuro tecnologico
Articolo successivo
Salute mentale in Italia: sintomi depressivi in aumento
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.