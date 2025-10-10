Nuove serie Netflix: thriller e drammi turchi da non perdere

Arriva un weekend di ottobre e torna l’immancabile appuntamento con le novità di Netflix. Tra le tante proposte disponibili, ecco alcuni suggerimenti per scegliere cosa guardare in streaming.

Per gli amanti del thriller, è appena uscita “La donna della cabina numero 10” con Keira Knightley. Ispirata al bestseller di Ruth Ware, la storia è incentrata su una giornalista che, durante un viaggio su uno yacht di lusso per un incarico, assiste a un tragico evento: una donna viene gettata in mare. Nonostante la gravità della situazione, gli altri passeggeri non le credono. Chi era quella donna? La giornalista si ritroverà costretta a mettere in pericolo la propria vita per scoprire la verità.

Per chi preferisce le serie turche, consigliano “Old Money – Mondi opposti”. Questa serie racconta la storia di Osman, un uomo che ha raggiunto la ricchezza, e di Nihal, una donna di una famiglia benestante e astuta. La trama esplora il conflitto tra famiglie storicamente ricche e nuovi facoltosi, mescolando potere, intelligenza e una storia d’amore tra due personaggi forti.

Se i documentari sono la tua passione, “Victoria Beckham” è ideale per scoprire la vita dell’ex Spice Girl, grazie a interviste inedite e immagini di repertorio che mostrano il suo lato di professionista, madre e moglie.

Infine, per chi cerca una serie teen tra commedia e dramma, c’è “Boots”. Ambientata nel mondo del Corpo dei Marines negli anni ’90, racconta la vita di Cameron Cope, un giovane gay non dichiarato, e il suo migliore amico Ray. Insieme affrontano le sfide del campo di addestramento, facendo scoperte importanti sulla loro identità.