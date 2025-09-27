17.8 C
Nuove serie Netflix di settembre: thriller e rom-com dal mondo

Da StraNotizie
A settembre Netflix offrirà una selezione di serie imperdibili, con titoli attesi e graditi ritorni. Tra le uscite più rilevanti ci sono nuovi episodi di serie di successo e avvincenti novità.

Iniziamo il mese il 3 settembre con gli ultimi quattro episodi di “Mercoledì 2”, la serie di Tim Burton dedicata all’iconico personaggio della Famiglia Addams. Nella seconda stagione, Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega, si ritrova nuovamente alla Nevermore Academy, affrontando nuovi nemici e complessità nella sua vita tra famiglia e amici. Il finale della stagione, atteso con impazienza, promette di svelare un mistero soprannaturale.

L’11 settembre arriverà “Diario dei miei due di picche”, una nuova serie romantica svedese. La trama segue Amanda, una trentunenne che cerca disperatamente l’amore attraverso app di incontri e appuntamenti di ogni genere. Insieme alle sue amiche, esplora le complessità delle relazioni e le difficoltà nel trovare una connessione autentica.

Il 19 settembre debutterà “Il rifugio atomico”, un thriller che vede un gruppo di miliardari rinchiusi in un bunker di lusso per sfuggire a un conflitto globale. La convivenza forzata porterà a tensioni e svelerà segreti nascosti, creando un dramma intenso tra i protagonisti.

Infine, il 25 settembre ci sarà il grande ritorno della serie sudcoreana “Alice in Borderland” con la terza stagione. Arisu e Usagi, tornati nel mondo reale, si troveranno nuovamente coinvolti nel caos di Borderland, quando Usagi scompare misteriosamente, costringendo Arisu a un’ulteriore avventura per ritrovarla.

