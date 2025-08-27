Nuove serie Netflix di settembre: thriller e ritorni attesi

Settembre porta su Netflix una serie di nuove uscite che spaziano tra diversi generi, dal dramma familiare ai thriller e alle storie distopiche. Tra le proposte, un’attenzione particolare è riservata a coinvolgere il pubblico con trame avvincenti.

Il mese si apre con “Beauty in Black 2”, in arrivo l’11 settembre, che promette colpi di scena e tensioni familiari. Lo stesso giorno debutta anche “Diario dei miei due di picche”, una commedia romantica svedese che narra le disavventure di Amanda, una giovane in cerca d’amore.

In seguito, arriverà “You and Everything Else”, un dramma coreano che esplora l’amicizia femminile nel contesto della malattia e del passare del tempo. Il 19 settembre è prevista l’uscita di “Il rifugio atomico”, una serie spagnola che racconta le tensioni all’interno di un bunker di lusso, mescolando paura e intrighi.

Il 18 settembre debutterà “Black Rabbit”, con Jude Law nei panni di un ristoratore che si trova in difficoltà a causa del ritorno del fratello. A fine mese, il 25 settembre, torna uno dei titoli più attesi: “Alice in Borderland 3”, che continua le avventure di Arisu e Usagi in un mondo pieno di sfide estreme.

Inoltre, lo stesso giorno saranno disponibili “Wayward – Ribelli”, che svela i segreti di un misterioso paese di provincia, e “House of Guinness”, che esplora la storia della famosa famiglia Guinness.

Settembre su Netflix offre una ricca varietà di storie, bilanciando momenti leggeri con trame di tensione e mistero.