Nuove serie da vedere in autunno sulle piattaforme italiane

Le piattaforme di streaming si preparano a lanciare una serie di nuove serie per l’autunno, con speciali novità da seguire a settembre. È il momento ideale per scoprire nuove storie e godersi la tranquillità delle serate che si fanno più fresche.

Settembre è un mese ricco di offerte interessanti, perfette per chi ama variare i propri programmi. Le produzioni originali continuano ad aumentare in varietà e qualità, soddisfacendo tutti i gusti, dai drammi ai thriller, fino alle commedie leggere. Con le temperature che si abbassano e le giornate che si accorciano, sempre più persone scelgono di restare a casa per una maratona di serie o per provare nuove trame.

Tra le novità in arrivo, c’è “Patriarch”, una serie drammatica di HBO Max con un cast che include Nikki Amuka-Bird e Harry Lloyd, disponibile dal 18 settembre. Su Disney+, il 19 settembre sarà lanciata “LEGO Star Wars: Ricostruiamo la Galassia – Pezzi dal Passato”, una miniserie animata in 4 parti.

Inoltre, HBO propone “Task”, una serie in cui Mark Ruffalo interpreta un investigatore alle prese con un insospettabile rapinatore di banche. Questa serie debutta l’8 settembre.

Le nuove proposte di settembre offrono quindi l’opportunità di passare serate avvincenti, alla scoperta di nuove storie e personaggi intriganti, per accogliere l’autunno con nuove avventure televisive.