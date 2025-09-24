21.7 C
Roma
mercoledì – 24 Settembre 2025
Spettacolo

Nuove serie da non perdere su Netflix Italia a ottobre

Da StraNotizie
Nuove serie da non perdere su Netflix Italia a ottobre

Netflix offre un mese ricco di novità per gli amanti delle serie TV. Tra le principali uscite di ottobre ci sono le nuove stagioni di The Witcher, Monster, The Diplomat e Nobody Wants This, insieme alle nuove serie italiane Il Mostro e Riv4li.

Nella quarta stagione di The Witcher, Liam Hemsworth prende il posto di Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia. I protagonisti, Geralt, Yennefer e Ciri, si trovano separati a causa di una guerra e affrontano nuovi nemici. Durante le loro avventure, incontrano alleati inattesi che potrebbero aiutarli a raggiungere i loro obiettivi.

Monster, invece, è un crime drama antologico focalizzato sulla figura di Ed Gein, un noto serial killer. Ambientato nelle campagne del Wisconsin, la serie esplora la vita di un uomo che, sotto l’apparenza di una persona cordiale, nasconde inquietanti segreti.

La miniserie Il Mostro racconta il caso del Mostro di Firenze, il primo serial killer italiano che ha terrorizzato il Paese per decenni. La nuova serie Riv4li segue una nuova studentessa in una scuola media a Pisa, che sfida le gerarchie sociali.

Arrivano anche la terza stagione del thriller politico The Diplomat, in cui l’ambasciatrice Kate Wyler deve affrontare eventi complessi, e la seconda stagione della commedia romantica Nobody Wants This, che affronta le differenze tra una giovane agnostica e un rabbino anticonformista.

Infine, il medical drama spagnolo Respira torna con la seconda stagione, ambientata in un ospedale pubblico a gestione privata a Valencia. Per scoprire tutte le novità, è disponibile un calendario completo delle uscite.

Articolo precedente
Google Mixboard: l’AI che rivoluziona la creatività visiva negli USA
Articolo successivo
Giornata Mondiale del Farmacista: l’importanza in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.