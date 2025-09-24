Nuove serie da non perdere su Netflix Italia a ottobre

Netflix offre un mese ricco di novità per gli amanti delle serie TV. Tra le principali uscite di ottobre ci sono le nuove stagioni di The Witcher, Monster, The Diplomat e Nobody Wants This, insieme alle nuove serie italiane Il Mostro e Riv4li.

Nella quarta stagione di The Witcher, Liam Hemsworth prende il posto di Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia. I protagonisti, Geralt, Yennefer e Ciri, si trovano separati a causa di una guerra e affrontano nuovi nemici. Durante le loro avventure, incontrano alleati inattesi che potrebbero aiutarli a raggiungere i loro obiettivi.

Monster, invece, è un crime drama antologico focalizzato sulla figura di Ed Gein, un noto serial killer. Ambientato nelle campagne del Wisconsin, la serie esplora la vita di un uomo che, sotto l’apparenza di una persona cordiale, nasconde inquietanti segreti.

La miniserie Il Mostro racconta il caso del Mostro di Firenze, il primo serial killer italiano che ha terrorizzato il Paese per decenni. La nuova serie Riv4li segue una nuova studentessa in una scuola media a Pisa, che sfida le gerarchie sociali.

Arrivano anche la terza stagione del thriller politico The Diplomat, in cui l’ambasciatrice Kate Wyler deve affrontare eventi complessi, e la seconda stagione della commedia romantica Nobody Wants This, che affronta le differenze tra una giovane agnostica e un rabbino anticonformista.

Infine, il medical drama spagnolo Respira torna con la seconda stagione, ambientata in un ospedale pubblico a gestione privata a Valencia. Per scoprire tutte le novità, è disponibile un calendario completo delle uscite.