Nuove scoperte nel caso Garlasco: il mistero del DNA ignoto

L’indagine sul delitto di Garlasco, riaperta di recente, ha portato a importanti novità riguardanti il profilo genetico ritrovato nel cavo orale di Chiara Poggi. Sulle tracce di DNA maschile, precedentemente ignorate nelle indagini iniziali, il generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, ha fornito chiarimenti che hanno suscitato interesse.

Nel corso di una nuova analisi, è emerso che il DNA rinvenuto nella vittima potrebbe corrispondere a Marco Ballardini, assistente del medico legale presente durante i primi accertamenti. Questa scoperta ha sollevato interrogativi sulle procedure utilizzate durante le prime fasi dell’indagine. Garofano ha spiegato che, all’epoca dell’omicidio, l’attenzione era focalizzata sulla ricerca di liquido seminale, risultato negativo, portando così a trascurare ulteriori analisi sul DNA.

Durante la trasmissione “Quarto Grado”, Garofano ha dichiarato di non considerare i recenti risultati come particolarmente eclatanti, anticipando che il secondo esame del campione probabilmente confermerà le conclusioni iniziali. Contrariamente, il giornalista Carmelo Abbate ha definito la presenza di un terzo DNA come una “notizia clamorosa”, suggerendo che potrebbe escludere Alberto Stasi dalle responsabilità nel delitto.

Le recenti rivelazioni non solo rimettono in discussione le modalità di indagine del caso, ma stimolano anche un rinnovato dibattito sull’operato delle autorità in occasioni così delicate.