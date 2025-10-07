14.2 C
Nuove scoperte italiane sulla fosfatasi B55 e mitocondri

Un gruppo di scienziati italiani dell’Università Cattolica di Roma e dell’Università Roma Tre ha identificato un elemento cruciale per l’equilibrio energetico delle cellule, noto come fosfatasi B55. Questo meccanismo potrebbe rivoluzionare le terapie per diverse malattie, tra cui il morbo di Parkinson e alcune malattie rare legate ai mitocondri.

La fosfatasi B55 (PP2A-B55alfa) regola la salute dei mitocondri. La ricerca ha dimostrato che ridurre la sua attività può alleviare i sintomi motori del Parkinson in modelli di moscerini della frutta. La ricerca, pubblicata sulla rivista Science Advances, è stata condotta da Francesco Cecconi e Valentina Cianfanelli.

I mitocondri sono organelli essenziali per la produzione di energia nelle cellule. Il loro buon funzionamento è fondamentale, poiché la loro disfunzione è collegata a numerose malattie, comprese quelle mitocondriali che colpiscono diverse parti del corpo come muscoli e cervello.

Nel corpo, è necessario un delicato equilibrio tra eliminazione dei mitocondri danneggiati e formazione di nuovi. Nelle malattie, questo equilibrio può rompersi, mettendo a rischio la sopravvivenza cellulare. Ad esempio, nel Parkinson, la perdita di mitocondri contribuisce alla morte dei neuroni dopaminergici.

B55 gioca un ruolo cruciale nella regolazione di questa omeostasi mitocondriale, promuovendo la rimozione degli organelli danneggiati e stabilizzando la produzione di nuovi mitocondri. La ricerca suggerisce che ridurre i livelli di B55 possa migliorare i difetti motori e le alterazioni mitocondriali nel Parkinson, richiedendo la presenza della proteina Parkin.

Gli esperti indicano che molecole in grado di modulare B55 potrebbero essere sviluppate per trattare diverse patologie mitocondriali e avere applicazioni in oncologia, poiché la disfunzione dei mitocondri è anche collegata alla resistenza alle terapie nei tumori. I prossimi studi mireranno a identificare strategie terapeutiche sicure per modulare l’attività di B55, con l’obiettivo di valutare i benefici su altre malattie neurodegenerative e mitocondriali.

