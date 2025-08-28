Nuove rotte Finnair: Catania e Firenze verso Helsinki

Finnair ha annunciato l’ampliamento delle sue rotte in Italia, collegando direttamente Catania e Firenze a Helsinki, la capitale della Finlandia. Queste nuove tratte saranno attive durante la programmazione estiva, dal 29 marzo al 31 ottobre, con tre voli settimanali da Catania – il martedì, mercoledì e domenica – utilizzando aeromobili Airbus A320 e A319. Gli abitanti di Firenze potranno volare due volte alla settimana, il giovedì e la domenica, su Embraer 190.

Questa iniziativa rientra nella strategia di Finnair per rafforzare la sua presenza in Italia, raggiungendo un totale di otto aeroporti. Il ritorno della compagnia al nostro mercato evidenzia l’interesse crescente dei turisti italiani verso le destinazioni del Nord Europa. Helsinki, oltre a essere un centro vivace di architettura moderna e gastronomia innovativa, rappresenta anche il punto di partenza ideale per esplorare lo splendido paesaggio finlandese, caratterizzato da laghi, foreste e arcipelaghi. Finnair offre anche quindici destinazioni interne, consentendo ai passeggeri di scoprire il Paese, dalle atmosfere cosmopolite di Turku fino alla meraviglia delle aurore boreali in Lapponia.

Inoltre, l’hub di Helsinki permetterà ai viaggiatori italiani di accedere a un ampio network intercontinentale, che include collegamenti con Giappone, Corea del Sud e la costa occidentale degli Stati Uniti. A maggio si aggiungerà anche Toronto, ampliando ulteriormente le opzioni di viaggio. Finnair si propone così come un ponte tra il Mediterraneo e il Nord Europa, offrendo esperienze di viaggio uniche che spaziano da paesaggi naturali mozzafiato alle vivaci metropoli globali.