Nuove rivelazioni sul delitto di Garlasco e Chiara Poggi

Un’intervista con gli avvocati Lovati e Larceri ha sollevato nuove ipotesi sul delitto di Garlasco. Le critiche si sono concentrate sull’autopsia di Chiara Poggi e sono emerse sospetti riguardo a possibili traffici illeciti legati al Santuario della Bozzola. I legali avanzano l’idea che Chiara possa essere stata uccisa da un sicario di un’organizzazione criminale.

L’intervista, condotta dallo psicologo Andrea Tosatto, ha visto coinvolti Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, e Paolo Larceri, ex avvocato del maresciallo Marchetto. Durante la discussione, sono stati dibattuti dubbi sull’autopsia, che hanno riaperto piste investigative in grado di scagionare sia Stasi che Sempio, toccando anche temi delicati come la prostituzione e circuiti di riciclaggio.

Larceri ha messo in discussione la gestione dell’autopsia, sottolineando che l’Università di Pavia, equipaggiata adeguatamente, dista solo pochi chilometri da Garlasco, mentre il corpo di Chiara fu stato trasferito a Vigevano, dove le condizioni non erano ottimali. Secondo Larceri, ciò ha contribuito a creare confusione sull’orario dell’omicidio.

Lovati, da parte sua, ha criticato la direzione dell’inchiesta, ritenendola concentrata sul presunto coinvolgimento di altre persone e sul misterioso “Ignoto 3”, anziché sulla ricerca del vero assassino. Ha sottolineato che Chiara sarebbe stata eliminata da un sicario dopo aver scoperto informazioni compromettenti legate a traffici illeciti.

Larceri ha anche ipotizzato che Chiara, sebbene non direttamente coinvolta, sarebbe potuta diventare un tramite scomodo per attività di prostituzione o traffici di droga e armi.