Nuove relazioni commerciali tra UE e Usa: impatti sui dazi

La recente dichiarazione congiunta tra Unione Europea e Stati Uniti, firmata a Palazzo Chigi, segna un’importante evoluzione nelle relazioni commerciali transatlantiche. Questo accordo, risultato di un incontro tra la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Presidente statunitense Donald Trump, offre un quadro chiaro per le imprese di entrambe le sponde.

Un aspetto notevole dell’accordo è l’introduzione di una tariffa orizzontale del 15%, che colpisce vari settori, inclusi automobilistico, farmaceutico, semiconduttori e legname, quest’ultimo ancora sotto scrutinio da parte delle autorità americane. Tuttavia, sono state confermate esenzioni per settori chiave come aeronautica, farmaci generici e precursori chimici, garantendo così protezione a filiere cruciali per l’economia europea.

Il governo italiano ha espresso il proprio impegno a collaborare con l’Unione Europea per ampliare ulteriormente l’elenco dei settori esenti, ponendo particolare attenzione sul comparto agroalimentare. Questa scelta è motivata dall’importanza strategica dell’agroalimentare per l’economia italiana ed europea, con l’obiettivo di ottenere vantaggi concreti dalle esenzioni.

In aggiunta, l’Italia si concentrerà sulla definizione di un accordo stabile per i settori dell’acciaio e alluminio, vitali per l’industria europea. Palazzo Chigi ha sottolineato che, sebbene l’accordo non sia definitivo, rappresenta una fondamentale base per evitare conflitti commerciali aperti e per costruire relazioni commerciali vantaggiose.

Infine, il governo sta studiando misure di sostegno per le categorie produttive e interventi su normative come il Green Deal, al fine di favorire la competitività delle imprese italiane. La situazione resta dinamica, con attenzione rivolta alle prossime decisioni di Washington e Bruxelles.