Nuove regole Ue sui caricabatterie e sostenibilità in Svezia

In questo articolo di attualità, vengono presentate alcune notizie significative trattate nel Tg Ambiente, realizzato da Italpress in collaborazione con TeleAmbiente.
Tra i temi principali ci sono le nuove regolazioni dell’Unione Europea riguardo ai caricabatterie, progettate per ridurre gli sprechi. Inoltre, si discutono soluzioni innovative per il risparmio e il riuso delle risorse idriche.
Si segnala anche che la Svezia è il primo Paese al mondo a poter prescrivere determinati trattamenti tramite il medico. Infine, è menzionato il tour motivazionale #Noncifermanessuno, condotto da Luca Abete.