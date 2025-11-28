Nuove regole Ue per cani e gatti

Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea hanno raggiunto un’intesa sul nuovo progetto di legge per gli animali domestici, che riguarda nello specifico cani e gatti. Circa il 44% dei cittadini europei ha un animale domestico e il 75% di loro vorrebbe migliori tutele. In Europa, si contano circa 90 milioni di cani e 108 milioni di gatti, con un mercato di oltre 30 miliardi di euro per alimenti, servizi e accessori.

Il nuovo pacchetto europeo porterà un vademecum omogeneo sugli elementi più importanti come allevamento, tracciabilità, importazione e gestione degli animali domestici. Uno dei punti cardine delle nuove regole è l’obbligo di microchip per cani e gatti, con registrazione in apposite banche dati nazionali che devono garantire la comunicazione tra tutti gli Stati membri. L’obbligo si estende a tutti gli animali presenti sul territorio dell’Unione europea, anche quelli privati, e a quelli importati da Paesi terzi.

La tutela della salute animale è un altro aspetto importante del nuovo pacchetto. Sarà vietato l’accoppiamento tra animali imparentati e le selezioni mirate genetiche per finalità estetiche. Saranno inoltre vietate le pratiche dolorose e le mutilazioni di orecchie, code e artigli se non richieste dal veterinario per ragioni cliniche. Sarà vietato tenere gli animali sempre alla catena, usare collari a strozzo e collari a punte.

Gli operatori commerciali avranno 4 anni di tempo per adeguarsi alle nuove norme, mentre i privati avranno 10 anni per i cani già presenti in famiglia e 15 per i gatti. Il nuovo pacchetto europeo risponde a un bisogno diffuso e porterà finalmente un vademecum omogeneo sugli elementi più importanti per la tutela degli animali domestici.