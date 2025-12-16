Nuove regole Ue per cani e gatti

In Europa ci sono circa 150 milioni di cani e gatti posseduti dal 44% dei cittadini dell’Unione Europea, con un valore di mercato annuo di 1,3 miliardi di euro. Il 74% dei cittadini europei ritiene che il benessere degli animali da compagnia richieda una maggiore protezione.

Dopo mesi di negoziati, Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su nuove misure di protezione per cani e gatti, volte a preservarne il benessere. L’accordo stabilisce per la prima volta norme minime a livello dell’Unione Europea. L’intesa punta a innalzare gli standard di tutela per cani e gatti ospitati in allevamenti, negozi e rifugi, rafforzando le garanzie per i consumatori.

La misura più importante riguarda l’identificazione di tutti i cani e i gatti che entrano nell’Unione Europea. L’identificazione dovrà avvenire da parte degli operatori e degli allevatori prima della loro immissione sul mercato e successivamente ogni volta che cambiano proprietario. Ogni cane e gatto dovrà essere dotato di microchip e registrato presso un’apposita banca dati nazionale, interoperabile con quelle degli altri Paesi dell’Unione Europea e accessibile online.

I principi fondamentali in materia di benessere previsti nell’accordo sono: l’allevamento è regolamentato con limiti precisi sulla frequenza delle cucciolate e sull’età minima e massima degli animali riproduttori; sono vietate pratiche di riproduzione in consanguineità; è proibito l’allevamento di ibridi; sono vietate mutilazioni dolorose; deve essere garantita agli animali una quantità adeguata di acqua potabile pulita e di cibo, oltre a condizioni di alloggiamento idonee al loro benessere; i cani di età superiore alle otto settimane devono avere accesso quotidiano a un’area esterna oppure essere portati a passeggio ogni giorno.

Operatori e stabilimenti dovranno rispettare le seguenti regole: tutti i cani e i gatti devono essere identificati con microchip e registrati in una banca dati nazionale prima della vendita o della donazione; chi si occupa di cani o gatti deve possedere conoscenze adeguate sul loro comportamento e sulle loro esigenze fisiche ed etologiche; gli stabilimenti sono tenuti a garantire controlli e visite veterinarie regolari; in caso di vendita o donazione, il responsabile degli animali deve promuovere e spiegare i principi della proprietà responsabile; è fatto divieto agli operatori di abbandonare cani o gatti.

Le importazioni saranno soggette a norme identiche, così da rafforzare la protezione dei consumatori e garantire la tracciabilità di cani e gatti. Per vedere finalmente l’entrata in vigore di queste nuove norme, bisognerà attendere l’approvazione sia da parte del Consiglio europeo sia da parte del Parlamento. Il regolamento presenta però alcune lacune, poiché sono escluse ampie categorie di animali, come i cani da caccia, i cani da guardia per il bestiame e cani e gatti presenti nelle aziende agricole.