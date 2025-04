Nuove Regole sui Controlli delle Verifiche e dei Compiti a Casa: Cosa Prevede la Circolare del Ministero dell’Istruzione

Troppi compiti a casa, il Ministero dell’Istruzione interviene con una circolare firmata dal ministro Giuseppe Valditara. Questa direttiva invita i dirigenti scolastici e i coordinatori didattici delle scuole paritarie a rivedere la programmazione delle verifiche, evitando sovrapposizioni e carichi eccessivi per gli studenti. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra famiglia e scuola, creando un contesto educativo sereno per lo sviluppo armonico degli studenti.

Il documento, intitolato “Assegnazione delle verifiche in classe e dei compiti da svolgere a casa”, è diretto a tutte le scuole italiane e sottolinea l’importanza di una pianificazione accurata delle verifiche e dei compiti, tenendo conto di quanto già stabilito dagli altri insegnanti. Si raccomanda di non assegnare compiti sul registro elettronico la sera prima della scadenza, per evitare di concentrare le attività di studio e verifica in una singola giornata.

Il provvedimento affronta anche le lamentele dei genitori, che hanno chiesto un alleggerimento dei compiti, in particolare durante le vacanze. Valditara sostiene la necessità di una distribuzione equilibrata delle verifiche per evitare carichi di lavoro troppo pesanti e garantire una migliore organizzazione del tempo per i compiti pomeridiani, specialmente in occasioni di festività.

Inoltre, il ministro ha annunciato altre novità per la scuola, come il ritorno dei diari e il divieto dei cellulari, proseguendo così nel suo intento di riformare il sistema educativo italiano e renderlo più funzionale e sostenibile per gli studenti.