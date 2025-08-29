Nuove regole sui buoni pasto in Italia: risparmi per le imprese

Sul tema dei buoni pasto, è stata introdotta una modifica importante riguardo alle commissioni che le imprese possono applicare per l’accettazione di questi voucher. Con la nuova normativa, dal 1° settembre 2025, le commissioni non potranno superare il 5% del valore nominale del buono, un cambiamento significativo rispetto al tetto precedente che arrivava fino al 20%.
Questa revisione è stata sollecitata in particolare dalle catene della grande distribuzione, che avevano chiesto al governo di stabilire limiti per il settore privato, simili a quelli già in vigore per la pubblica amministrazione. Prima della modifica, le commissioni elevate si ripercotevano su datore di lavoro, dipendente ed esercizio commerciale, complicando la gestione economica per molte imprese.
Con questa nuova misura, le aziende che accettano buoni pasto riporteranno risultati finanziari più favorevoli. Secondo le stime della Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici, il nuovo limite alle commissioni potrebbe consentire un risparmio annuale per gli imprenditori di fino a 400 milioni di euro. Questa riforma segna un passo importante verso una gestione più sostenibile dei buoni pasto e delle condizioni economiche per il settore privato.