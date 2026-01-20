12.9 C
Nuove regole sanitarie nel Lazio

Il presidente della Regione, Francesco Rocca, ha presentato nuove misure per migliorare la situazione delle liste di attesa nella sanità. Le nuove regole si concentrono sulla riduzione della validità delle ricette dematerializzate per i primi appuntamenti di visite specialistiche ed esami, nonché sulla ridefinizione degli ambiti di garanzia territoriali.

Secondo Rocca, molti cittadini nel Lazio richiedono un appuntamento ben oltre i termini entro cui la prestazione dovrebbe essere erogata in base alla classe di priorità. Ad esempio, per la classe di priorità urgente, che prevede l’erogazione entro 72 ore, molti cittadini chiamano tra i 3 e i 6 giorni dopo, mentre altri aspettano anche 90 o 180 giorni.

Per risolvere questo problema, le nuove regole prevedono una riduzione della validità delle ricette in base alla classe di priorità. Per la classe di priorità urgente, la validità della ricetta sarà di 10 giorni, mentre per la classe di priorità breve sarà di 30 giorni. Per la classe di priorità differibile, la validità passerà da 180 giorni a 40 giorni per le visite e 70 giorni per le prestazioni strumentali.

Inoltre, gli ambiti di garanzia territoriali saranno ridefiniti per evitare che i pazienti siano inviati in altre province per ricevere le prestazioni di cui hanno bisogno. L’ambito di garanzia sarà riferito all’Asl di residenza e, in seconda battuta, alle Asl limitrofe e/o raggiungibili. Sono stati individuati cinque ambiti: Centro, Nord ovest, Nord est, Sud est e Sud ovest.

Le nuove regole entreranno in vigore dal primo febbraio e sono pensate per migliorare la situazione delle liste di attesa e garantire risposte più rapide ed efficaci ai cittadini. Rocca ha sottolineato che non si tratta di un provvedimento di destra o di sinistra, ma di semplice buon senso.

