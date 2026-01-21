Nuove regole per le ricette nel Lazio

Dal primo febbraio nel Lazio sono entrate in vigore nuove disposizioni sulla validità delle ricette per le prestazioni di specialistica ambulatoriale. Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha affermato che il nuovo sistema darà la priorità alle vere urgenze.

La validità delle ricette sarà ridotta in base alla classe di priorità assegnata, con l’obiettivo di velocizzare le prenotazioni sanitarie. Fino ad oggi, la validità delle ricette per le prestazioni ambulatoriali era fissata a 180 giorni, indipendentemente dalla classe di priorità.

Con le nuove regole, il periodo di validità sarà differenziato in base alla classe di priorità assegnata alla prestazione. Le nuove regole stabiliscono che per le prestazioni urgenti la validità sarà di 10 giorni, per le prestazioni brevi di 20 giorni, per le differite di 40 giorni per le visite e 70 giorni per le prestazioni strumentali, e per le programmate di 130 giorni.

Le nuove regole sono pensate per allineare la validità delle ricette ai tempi previsti per ogni classe di priorità, in accordo con la normativa nazionale sulle liste d’attesa, e si applicano alle prenotazioni effettuate tramite il sistema ReCUP, la piattaforma regionale per le prenotazioni sanitarie. Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha spiegato che il nuovo sistema darà la priorità a chi ha davvero bisogno, e che le ricette urgenti varranno dieci giorni, quelle brevi 20 giorni, le differibili 40 giorni per le visite e 70 per gli esami, e le programmate 130 giorni.

Tuttavia, l’ex assessore regionale alla sanità e ora consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato, è stato critico nei confronti di questa nuova validità delle ricette, sostenendo che dietro di essa si nasconde un bluff e che si riduce la validità, non le liste d’attesa.