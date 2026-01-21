8.7 C
Roma
mercoledì – 21 Gennaio 2026
Cucina

Nuove regole per le ricette nel Lazio

Da stranotizie
Nuove regole per le ricette nel Lazio

Dal primo febbraio nel Lazio sono entrate in vigore nuove disposizioni sulla validità delle ricette per le prestazioni di specialistica ambulatoriale. Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha affermato che il nuovo sistema darà la priorità alle vere urgenze.

La validità delle ricette sarà ridotta in base alla classe di priorità assegnata, con l’obiettivo di velocizzare le prenotazioni sanitarie. Fino ad oggi, la validità delle ricette per le prestazioni ambulatoriali era fissata a 180 giorni, indipendentemente dalla classe di priorità.

Con le nuove regole, il periodo di validità sarà differenziato in base alla classe di priorità assegnata alla prestazione. Le nuove regole stabiliscono che per le prestazioni urgenti la validità sarà di 10 giorni, per le prestazioni brevi di 20 giorni, per le differite di 40 giorni per le visite e 70 giorni per le prestazioni strumentali, e per le programmate di 130 giorni.

Le nuove regole sono pensate per allineare la validità delle ricette ai tempi previsti per ogni classe di priorità, in accordo con la normativa nazionale sulle liste d’attesa, e si applicano alle prenotazioni effettuate tramite il sistema ReCUP, la piattaforma regionale per le prenotazioni sanitarie. Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha spiegato che il nuovo sistema darà la priorità a chi ha davvero bisogno, e che le ricette urgenti varranno dieci giorni, quelle brevi 20 giorni, le differibili 40 giorni per le visite e 70 per gli esami, e le programmate 130 giorni.

Tuttavia, l’ex assessore regionale alla sanità e ora consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato, è stato critico nei confronti di questa nuova validità delle ricette, sostenendo che dietro di essa si nasconde un bluff e che si riduce la validità, non le liste d’attesa.

Articolo precedente
Trump scuote Davos
Articolo successivo
Maltrattamento animali a Cassino
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Australian Open

Lamb Of God annuncia nuovo album

Cani abbandonati in Italia

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.