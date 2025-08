Nuove regole per la trasparenza nelle spese comunali a Gavorrano

Il Consiglio comunale di Gavorrano è al centro di una proposta che mira a garantire maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione delle spese degli amministratori. Il gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano!”, guidato da Chiara Vitagliano di Fratelli d’Italia, ha presentato una mozione per l’adozione di un Regolamento comunale che regoli le missioni e i rimborsi agli amministratori.

Attualmente, il Comune non dispone di un regolamento specifico per definire le modalità di rimborso delle spese per viaggi e missioni istituzionali. Vitagliano sottolinea l’importanza di stabilire norme chiare, al fine di evitare possibili abusi e mantenere la fiducia dei cittadini nell’amministrazione.

La proposta di regolamento si ispira a modelli in uso in altre città, come Parma e Grosseto. Tra le principali disposizioni si prevede che ogni missione debba essere autorizzata preventivamente, prioritizzando l’uso di mezzi pubblici. L’uso di auto private sarà consentito solo in casi giustificati e le spese verranno rimborsate entro limiti rigorosi, con documentazione chiara e scadenze ben definite.

Vitagliano ha affermato che i cittadini hanno il diritto di sapere come vengono utilizzate le risorse pubbliche e ha espresso sorpresa per l’assenza di un regolamento in vigore nel 2025 a Gavorrano. Il gruppo “Noi, per Gavorrano!” auspica che la mozione venga discussa e approvata in tempi brevi, auspicando una diffusione della condivisione tra le diverse forze politiche del Consiglio.