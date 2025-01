Nuove Regole Europee in Vigore dal 9 Gennaio 2025

Dal 9 gennaio 2025, i bonifici istantanei saranno equiparati a quelli tradizionali in termini di costi e accessibilità, grazie all’implementazione delle nuove regole europee. Tutte le banche saranno obbligate non solo ad accettare i bonifici istantanei, ma anche a offrire il servizio. Queste normative mirano a semplificare l’accesso ai servizi di pagamento per consumatori e aziende, eliminando costi aggiuntivi attualmente associati ai bonifici istantanei. Attualmente, solo il 20% delle banche offre bonifici istantanei senza costi, mentre le altre applicano commissioni più alte.

I costi per i bonifici istantanei possono variare notevolmente in base al tipo di commissione. Le commissioni fisse oscillano tra 0,90 e 7,75 euro, con una media di 1,85 euro, mentre le commissioni variabili, che dipendono dall’importo trasferito, possono aumentare notevolmente il costo. Per quanto riguarda i bonifici tradizionali, diverse banche applicano commissioni diverse a seconda che l’operazione sia effettuata online o in filiale. Per esempio, un bonifico SEPA costa in media 0,37 euro online e 4,37 euro allo sportello.

Le nuove normative europee non rimuovono questi costi, ma allineano le commissioni dei bonifici istantanei con quelle dei bonifici tradizionali. A partire dal 9 ottobre 2025, le banche dovranno non solo ricevere ma anche inviare bonifici istantanei, contribuendo così alla loro diffusione.

Inoltre, le direttive prevedono misure di sicurezza per proteggere le transazioni dalle frodi e garantire la correttezza dei trasferimenti. Le banche dovranno anche permettere ai clienti di impostare limiti sui bonifici istantanei.

I bonifici istantanei, che possono essere effettuati in qualsiasi momento dell’anno, permettono il trasferimento di denaro in circa 10 secondi, rendendoli ideali per acquisti rapidi e accessibili. Questo li rende sempre più competitivi nei confronti dei pagamenti in contante e delle carte di pagamento. In futuro, potrebbero sostituire una parte significativa delle transazioni in contante e degli assegni, trasformando il panorama dei pagamenti in Europa.