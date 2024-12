Nuove Regole del Codice della Strada: Multe per Monopattini e Introduzione degli Alcolock

L’applicazione del nuovo codice della strada in Italia, avvenuta il 14 dicembre, ha comportato un incremento significativo delle multe in tutto il paese. Fortemente voluto dal ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il codice prevede sanzioni per diverse violazioni, tra cui l’uso del cellulare mentre si guida. Già nei primi giorni di applicazione, diverse persone sono state fermate: a Napoli è stato registrato il primo verbale per uso del cellulare, mentre a Firenze e Milano sono stati multati conducenti di monopattini.

I monopattini sono stati al centro delle nuove norme, con restrizioni specifiche: non possono transitare su piste ciclabili, zone pedonali o strade extraurbane. È obbligatorio che questi mezzi siano dotati di targa (anche adesiva) e assicurazione per eventuali danni. Inoltre, chi guida un monopattino deve indossare un casco e non può trasportare ulteriori passeggeri. A Firenze, sei conducenti di monopattini sono stati fermati per infrazioni, mentre a Milano quindici sanzioni sono state comminate.

Un’altra novità significativa riguarda il controllo della guida in stato di ebrezza. A Verona è stata emessa la prima multa per un automobilista di massimo tasso alcolico rilevato (1,90 grammi per litro). In questo caso, la polizia ha imposto l’installazione di un alcolock sul veicolo, un dispositivo che impedisce l’avviamento del motore se non viene confermato un tasso alcolico pari a zero tramite un test simile al soffiaggio per il palloncino.

Le forze dell’ordine e i vigili urbani stanno attivamente monitorando il rispetto delle nuove regole. Questo sistema di controllo, che prevede anche sanzioni severe, mira a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre gli incidenti correlati a comportamenti irresponsabili sulla strada. Le restrizioni introdotte dal codice non solo interessano i conducenti di veicoli a motore, ma si estendono anche agli utenti di monopattini, riflettendo un approccio integrato alla sicurezza stradale e una maggiore responsabilità degli utenti della strada in generale.