Ornella Vanoni: due nuove raccolte in arrivo nel mese di settembre con il meglio della produzione discografica della cantante dai capelli rossi.

Ornella Vanoni sta per tornare sul mercato con due nuove raccolte da collezione dedicate a tutti i suoi fan. Il 25 e il 26 settembre (per il Record Store Day) arrivano sul mercato Ornella &… (Duetti, Trii, Quartetti), doppio vinile in edizione limitata, e il cofanetto da 4 CD Oggi le canto così – Vol. 1, 2, 3, 4.

Ornella Vanoni: una raccolta per il Record Store Day

La raccolta Ornella &… (Duetti, Trii, Quartetti) è in uscita il 26 settembre per il Record Store Day. Si tratta di un doppio album, uscito nel 1986, ideato eprodotto da Sergio Bardotti. Al suo interno sono presenti alcuni grandi classici italiani (tra cui La donna cannone, ancora, Occhi di ragazza, Il mondo), reinterpretati per l’occasione con alcuni dei migliori musicisti jazz del mondo: da George Benson a Gil Evans, da Steve Gadd a Herbie Hancock. La raccolta sarà disponibile in vinile in edizione limitata e anche in cd.

Ornella Vanoni

Ornella Vanoni: Oggi le canto così

Il cofanetto in arrivo invece il 25 settembre non è altro che la raccolta completa delle quattro compilation pubblicate nel 1979, nel 1980 e nel 1982. Il primo volume raccoglie i successi più importanti della cantante fino al 1979, con brani amati come Tristezza (per favore va via) e Un’ora sola ti vorrei. Il secondo volume è invece dedicato alla prodizione della Vanoni firmata da Gino Paoli e Luigi Tenco. Il terzo volume contiene Le canzoni della mala, ma in versione riarrangiata. Infine, il quarto volume raccoglie le reinterpretazioni di altri grandi successi della sua carriera, come Eternità, Resta cu’mme e Roma nun fa’ la stupida stasera.