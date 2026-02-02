13 C
Nuove priorità per la Puglia in Cucina

Tre nuovi assessori del territorio leccese hanno presentato le loro linee programmatiche, ciascuno declinando una priorità diversa per la comunità.

Cristian Casili ha posto al centro del suo intervento un welfare integrato, che coniughi sport e politiche giovanili per affrontare e contrastare ogni forma di fragilità sociale. Sebastiano Leo si è invece focalizzato sul rafforzamento della struttura amministrativa, impegnandosi a garantire il controllo dei conti e la valorizzazione del personale.

Infine, Silvia Miglietta ha evidenziato il ruolo determinante della cultura e della conoscenza, strumenti trasversali per consolidare i diritti di cittadinanza. Il percorso comune parte dall’ascolto attento del territorio, con l’obiettivo di trasformare le istanze raccolte in azioni e risposte concrete per la popolazione.

