Nuove preoccupazioni per la salute?

Negli ultimi decenni, i tamponi interni hanno trasformato la gestione del ciclo mestruale, offrendo un’alternativa più discreta e comoda rispetto agli assorbenti tradizionali. I tamponi furono introdotti negli anni ’30 dal dottor Earle Haas e si diffusero negli anni ’70, grazie a campagne pubblicitarie che enfatizzavano i loro vantaggi in termini di comfort e praticità. Tuttavia, recenti studi hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla loro sicurezza, in particolare per la presenza di metalli pesanti tossici, che potrebbero avere conseguenze per la salute a lungo termine.

Una delle principali problematiche associate all’uso dei tamponi è la sindrome da shock tossico (TSS), una condizione grave legata all’uso prolungato di questi prodotti, causata da tossine rilasciate da batteri. Accanto alla TSS, l’allerta riguarda tracce di metalli pesanti come arsenico, cadmio e piombo, rinvenuti in diverse marche di tamponi. Queste sostanze sono riconosciute come dannose per la salute umana e hanno suscitato preoccupazioni tra esperti e consumatrici.

Anna Pollack, esperta di salute globale, ha messo in evidenza le interrogazioni sui processi di produzione che portano all’inclusione di metalli tossici nei tamponi. La contaminazione può avvenire tanto nella fase di coltivazione del cotone, tuttavia anche durante la lavorazione industriale, tramite l’uso di sostanze chimiche e attrezzature non adeguatamente controllate. Maria Cohut ha sottolineato i rischi legati all’uso interno dei tamponi, poiché i metalli possono essere assorbiti attraverso le mucose vaginali, generando effetti nocivi a lungo termine.

L’esposizione ai metalli pesanti è stata collegata a vari problemi di salute, come alterazioni endocrine e problematiche di fertilità. Le consumatrici, di fronte a queste preoccupazioni, sono sempre più propense a cercare alternative più sicure e naturali, come i tamponi biologici, privi di pesticidi e sostanze chimiche. Tuttavia, la qualità dei tamponi organici può variare notevolmente, e Pollack avverte che è cruciale monitorare attentamente la provenienza dei prodotti.

In risposta a tali preoccupazioni, le aziende stanno migliorando i loro processi produttivi e fornendo informazioni più trasparenti sui materiali utilizzati. Ma rimane da considerare se queste alternative siano davvero sicure nel lungo termine.