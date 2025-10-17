18.3 C
Nuove Potenze Ferrari in F1: Scopri il Motore 2026

Da stranotizie
Il nuovo motore Ferrari di Formula 1 per il 2026, parte del progetto “678”, introduce innovazioni significative in risposta ai nuovi regolamenti FIA. Le nuove Power Unit (PU) mirano a un equilibrio tra il motore a combustione interna (ICE) e la componente elettrica, con un’attenzione particolare all’efficienza e al raffreddamento.

Questa Power Unit è progettata per un regolamento che prevede l’eliminazione dell’MGU-H, un aumento del peso e del volume delle batterie e una riduzione del serbatoio a soli 100 litri. Tali cambiamenti richiedono soluzioni ingegneristiche innovative per massimizzare le prestazioni e l’efficienza aerodinamica. Il nuovo motore mantiene un’architettura V6 turbo-ibrida, con una potenza termica ridotta a circa 400 kW e una potenza elettrica aumentata a circa 350 kW. Sarà utilizzato carburante 100% sostenibile.

Fra le principali innovazioni, la Ferrari si concentra su un’integrazione estrema tra Power Unit e telaio, riducendo le dimensioni dei radiatori e migliorando l’aerodinamica. Grazie a una barriera termica, la turbina e il compressore del motore sono stati riposizionati per migliorare l’efficienza fluidodinamica. La strategia progettuale adotta un “rischio calcolato”, puntando su prestazioni elevate anche a costo di un affidabilità iniziale ridotta.

Il progetto è stato in gran parte guidato da Wolf Zimmermann, mentre lo sviluppo finale è stato completato da Enrico Gualtieri. Infine, il design della monoposto è già influenzato dalle nuove dimensioni, con flussi d’aria ottimizzati e configurazioni che esaltano l’uso dell’effetto suolo. La fase di sviluppo della Power Unit prevede numerosi test per perfezionare prestazioni e affidabilità.

