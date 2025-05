Nuove pene severe per i reati contro gli animali in Italia

Il Parlamento italiano ha approvato una nuova legge che inasprisce le pene per i reati contro gli animali, voluta dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla. La riforma, simbolicamente dedicata a quattro animali vittime di violenze—i cani Angelo e Aron, e i gatti Leone e Grey—prevede pene fino a quattro anni di reclusione e sanzioni economiche fino a 160.000 euro, con aggravanti specifiche per l’uso di strumenti informatici nella diffusione di atti di crudeltà.

I reati contro gli animali sono ora considerati equiparati, per gravità, ad altri delitti contro la persona. In particolare, la legge prevede pene più severe per crudeltà, sevizie e omicidio volontario di animali. Le sanzioni possono superare i tre anni nei casi di aggravanti, come la diffusione di immagini di violenza.

Il caso di Angelo, un cane seviziato e ucciso nel 2016 in Calabria, ha rappresentato uno dei motivi principali per questo intervento legislativo. Aron, un pitbull abbandonato in provincia di Como, è stato trovato in gravi condizioni e morì dopo aver ingerito materiali di scarto. I gatti Leone e Grey sono stati anch’essi vittime, con Leone trovato agonizzante dopo essere stato scuoiato vivo e Grey maltrattato da una sedicenne.

Le vicende di questi animali hanno suscitato grande indignazione e portato alla richiesta di giustizia da parte della popolazione, evidenziando la necessità di una maggiore protezione per gli animali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it